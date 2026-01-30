Parma-Juve, la probabile di Spalletti: fuori Bremer?

Dopo il pareggio rimediato contro il Monaco, in Champions League, la Juve si prepara alla gara del Tardini contro il Parma

Dopo il pareggio di Monaco, la Juve tornerà in campo domenica sera al Tardini di Parma e ritroverà diversi titolari che hanno riposato nell’ultima gara di Champions League. Locatelli, David e Yildiz, infatti, dovrebbero partire nuovamente dal primo minuto con Koopmeiners e Openda che si accomoderanno in panchina.

Bremer, invece, che ha giocato tutte le ultime gare, potrebbe aver bisogno di un po’ di riposo. Dubbi ancora su Gatti: non sembra ancora in grado di partire dall’inizio ma i prossimi allenamenti saranno importane per capirlo. Di seguito il probabile XI del tecnico Spalletti.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti