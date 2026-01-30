Parma-Juve, la probabile di Spalletti: fuori Bremer?

Dopo il pareggio di Monaco, la Juve tornerà in campo domenica sera al Tardini di Parma e ritroverà diversi titolari che hanno riposato nell’ultima gara di Champions League. Locatelli, David e Yildiz, infatti, dovrebbero partire nuovamente dal primo minuto con Koopmeiners e Openda che si accomoderanno in panchina.
Bremer, invece, che ha giocato tutte le ultime gare, potrebbe aver bisogno di un po’ di riposo. Dubbi ancora su Gatti: non sembra ancora in grado di partire dall’inizio ma i prossimi allenamenti saranno importane per capirlo. Di seguito il probabile XI del tecnico Spalletti.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti