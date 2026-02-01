Parma-Juve, Kalulu a Dazn: “Sono molto contento. Sulla mia posizione…”

Le parole del giocatore bianconero rilasciate ai microfoni di Dazn al termine della partita contro il Parma

Finisce 1-4 il match tra Parma e Juventus: un risultato che permette ai bianconeri di conquistare tre punti fondamentali per il proprio cammino in Serie A, e che consente loro di posizionarsi -momentaneamente- al quarto posto in classifica a quota 45 punti. Al termine della gara, ai microfoni di Dazn è intervenuto Kalulu per commentare l’ottima vittoria conquistata contro i gialloblù. Queste le sue dichiarazioni:

“È vero che giochiamo bene e poi soprattutto i risultati vanno anche bene ora, perché quando giochi solamente bene non è abbastanza dentro questo club, questa società. Però sono molto contento, ci divertiamo sul campo.

La mia posizione in campo? Quello che mi piace della posizione è che la scelta è mia. Ovviamente ho direttive ogni partita, ma poi dipende da me: quando vedo lo spazio, quando devo stare più basso, quando devo stare alto. E questo aspetto ti obbliga a pensare, a pensare ogni momento della partita. Poi puoi sempre fare il meglio che sia tecnicamente a livello di scelte, ma più fai queste azioni più sei meglio sul campo. Questa libertà mi piace molto, poi a livello difensivo faccio anche il mio. Poi più giochi la verità è che ti senti meglio, perché poi anche te ti distrai durante la partita a spingere quando gli altri sono un po’ più stanchi. Allora è un po’ la posizione top per me.

Qual è la cosa in cui Spalletti è stato più bravo fino ad ora? Penso che soprattutto, quando siamo sul campo, siamo più o meno tutti a nostro agio. Siamo in posizioni in cui possiamo dare il massimo delle nostre possibilità. Poi ci sono giorni che vanno meglio degli altri, ma siamo tutti in posizioni che fanno esprimere al meglio il nostro calcio. E questo qua penso che fa tutta la differenza a livello mentale, poi ovviamente ogni giorno c’è la video per vedere che cosa va bene e che cosa va male. Allora si spinge sempre a dare molto di più”.