Parma-Juve, i convocati di mister Spalletti

Stefania Palminteri – 1 Febbraio, 08:51

Luciano Spalletti

La Juventus ha reso noto l'elenco dei convocati scelto da mister Spalletti per la gara contro il Parma, prevista questa sera

Con una nota pubblicata ieri sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso noto l’elenco dei convocati scelto da mister Spalletti per la gara che la squadra bianconera dovrà affrontare stasera contro il Parma. Di seguito il comunicato del club bianconero:

Trasferta emiliana per la Juventus che sfiderà nella serata di domani il Parma.

Il match tra gialloblu e bianconeri sarà valido per il ventitreesimo turno di campionato e andrà in scena alle ore 20:45 del primo giorno di febbraio.

Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti.

SERIE A | PARMA-JUVENTUS, I CONVOCATI

1 Perin

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

10 Yildiz

11 Zhegrova

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

25 Joao Mario

27 Cambiaso

30 David

32 Cabal”.