Parma-Juve, i convocati di mister Spalletti

Con una nota pubblicata ieri sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso noto l’elenco dei convocati scelto da mister Spalletti per la gara che la squadra bianconera dovrà affrontare stasera contro il Parma. Di seguito il comunicato del club bianconero:
“Trasferta emiliana per la Juventus che sfiderà nella serata di domani il Parma.
Il match tra gialloblu e bianconeri sarà valido per il ventitreesimo turno di campionato e andrà in scena alle ore 20:45 del primo giorno di febbraio.
Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti.
SERIE A | PARMA-JUVENTUS, I CONVOCATI
1 Perin
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
10 Yildiz
11 Zhegrova
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
23 Pinsoglio
25 Joao Mario
27 Cambiaso
30 David
32 Cabal”.