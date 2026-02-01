Parma-Juve, Conceiçao a Dazn: “La vittoria è il minimo. Voglio aiutare”

È tornato l’entusiasmo attorno alla squadra. Ci sono tanti tifosi anche qui. Lo stai percependo?

“Sì, quando riesci a vincere è sempre meglio e in un club come questo il minimo è la vittoria, devi vincere per vivere in questo club e noi stiamo facendo bene e vogliamo continuare, vogliamo vincere partite per stare lì in alto.”