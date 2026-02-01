Parma-Juve, Conceiçao a Dazn: “La vittoria è il minimo. Voglio aiutare”

Nel pre partita di Parma-Juve, ai microfoni di Dazn, è intervenuto l'esterno offensivo Francisco Conceiçao. Le sue parole
Francisco Conceiçao, esterno offensivo della Juve, è stato intervistato da Dazn nel pre partita di Parma-Juve. Di seguito le sue parole.
Avete tanti impegni, come ti gestisci fisicamente quando c’è l’allenamento invisibile di cui parlava Spalletti?
“Penso che abbiamo bisogno anche di quello perché giocando ogni tre giorni qualche volta è meglio riposare a casa e non pensare tanto al calcio, perché fa anche bene. Giocare ogni tre giorni, per una squadra come la nostra, dobbiamo essere abituati a questo.”
È tornato l’entusiasmo attorno alla squadra. Ci sono tanti tifosi anche qui. Lo stai percependo?
“Sì, quando riesci a vincere è sempre meglio e in un club come questo il minimo è la vittoria, devi vincere per vivere in questo club e noi stiamo facendo bene e vogliamo continuare, vogliamo vincere partite per stare lì in alto.”
L’anno scorso avete perso qui. Tu hai avuto tre occasioni importanti, ci hai ripensato?
“Sì, ci penso tutti i giorni, penso a tutte le partite, a tutti gli allenamenti, voglio aiutare la squadra il massimo possibile, oggi sappiamo che è una partita molto importante per noi, spero di aiutare la squadra al meglio.”