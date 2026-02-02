Parma-Juve, Bremer a Dazn: “La squadra sta bene, però…”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrale brasiliano ai microfoni di Dazn dopo la partita tra Juventus e Parma

Dopo la sfida tra Parma e Juventus, che ha visto i bianconeri battere i gialloblù per 4-1, Gleison Bremer ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Di seguito le parole del centrale bianconero:

“È una sensazione bellissima fare gol, soprattutto per me che sono stato un anno fermo. È stato un anno difficile, riprendere; ora mi sento meglio, anche se si gioca ogni tre giorni la gamba risponde meglio, e sono contento di fare gol per la squadra. Ho sbloccato il match, dopo ho fatto il secondo gol, e quello che conta è che abbiamo vinto.

Cos’ha di speciale Spalletti secondo te? Lui ha tutto: è un allenatore molto forte, perchè si vede da come ha preso la squadra, da come giochiamo ora, è cambiato totalmente. Anche quando vinciamo lui cerca sempre di dire alla squadra di stare sul pezzo, è quello che stiamo cercando di fare. La squadra sta bene, però ci manca ancora qualcosa: lui lo sa, lo dice sempre, ma siamo sulla buona strada.

Se è la Juventus più bella in cui ho giocato? Assolutamente. Quello che è successo qui l’ho sentito solo quando c’era Motta all’inizio, però dopo mi sono fatto male. Ma Spalletti è arrivato con la sua mentalità, e si vede che la squadra sta girando bene”.