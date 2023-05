Paredes: “Ad inizio stagione ho avuto tanti dolori, ora sono contento”

Leandro Paredes , centrocampista della Juve , ha detto la sua a DAZN. Ecco le sue parole: "Siamo contenti, arriviamo nel migliore dei modi a giovedì. Dispiace per Paul, ma per il resto abbiamo fatto tutto quello che volevamo.

Pogba? Era triste, come tutti noi. Sappiamo quanto è importante per il gruppo, ma bisogna continuare a lavorare e fare ancora meglio. Potevo giocare di più ma inizio stagione avevo tanti dolori e ho perso la titolarità, poi ho giocato meno. Ora sono contento , bisogna continuare così e arrivare nel migliore dei modi a giovedì.

Rispetto a quando ero alla Roma è migliorata tanto, ci sono squadre molto forti. L'ho trovata cambiata, in meglio. Il gol di Bremer? Avevo provato in allenamento oggi, la dovevo mettere lì e per fortuna è andata come volevamo. Sapevamo che potevamo fare gol".