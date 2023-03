Paredes: “Vorrei chiudere la carriera al Boca, ma non è ancora il momento”

La stagione di Leandro Paredes alla Juventus fino a qui ha avuto più luci che ombre. Arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dal PSG , l'argentino sembrava dover colmare la lacuna del regista che mancava. Il suo rendimento però è stato al di sotto delle aspettative. L'ex centrocampista di Empoli e Roma finora ha giocato meno del previsto e con scarsi risultati . In stagione sono state 23 le presenze in tutte le competizioni , di cui solo 11 da titolare . Il suo riscatto da parte dei bianconeri quindi non è una certezza, per il momento.

Intanto Paredes ha parlato del suo futuro, in un'intervista a Tyc Sports: "Non tornerò presto al Boca. Ho ancora 28 anni e sono contento della mia vita qui in Europa, con la mia famiglia e con il club. Quindi non ancora. Ovviamente, come ho sempre detto, vorrei finire la mia carriera al Boca, ma non è ancora arrivato quel momento. Penso di poter giocare ancora per qualche anno in Europa".