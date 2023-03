Chiesa: “Vogliamo vincere qualcosa quest’anno. Sul numero di maglia…”

Federico Chiesa, calciatore della Juventus, ha detto la sua sull'esperienza in bianconero, parlando anche del numero di maglia.

redazionejuvenews

Federico Chiesa, calciatore della Juventus, ha detto la sua sul canale Twitch dei bianconeri. Ecco le sue parole: "Parto dal fatto che sicuramente, nell’arco della mia carriera, ho subito interventi più brutti, dove magari ero lanciato in corsa ad alte velocità e venivo buttato a terra. Lì si corre di più il rischio. In quel caso lì, dove mi son fatto male, riguardo l’intervento che non è stato bellissimo però l’obiettivo di Smalling era andare sulla palla. È andato sul pallone, non lo ha fatto con cattiveria. Queste cose nello sport di contatto succedono. Ho visto il mio ex compagno di squadra, Rodrigo Bentancur, a cui faccio l’in bocca al lupo, rompersi il crociato da solo. È bastato pochissimo, son cose che capitano mille volte ma basta una frazione di secondo in cui appoggi male il piede stai poi 6/7 mesi fermo. A volte pensi ‘Cavolo mi son spaccato tutto’ invece ti rialzi.

Volevo cambiare numero. I numeri importanti per me sono dall’1 all’11: il 7 era libero, anzi me l’ha lasciato Dusan che voleva il 9. A livello di storia recente l’ha indossato uno che fa parte dei 5 più grandi della storia del calcio, quindi è ancora di più un onore. Il 7 della Juventus è stato indossato da Ronaldo, quindi ancora di più. Grazie mille ma pensiamo a vincere qualcosa quest’anno, soprattutto per quello che sta accadendo.

Gol preferito? A livello emotivo con il Porto, agli ottavi di Champions con la Juve. Meritavamo di passare, non ci siamo riusciti e potevamo dire la nostra. Abbiamo fatto uno sforzo incredibile, mi è dispiaciuto, poi in una competizione come la Champions League. A livello positivo è stato bello vincere la finale di Coppa Italia segnando un gol".