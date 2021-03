Riscatto Morata: Juve orientata verso una decisione

Il punto della situazione sul futuro dell'attaccante spagnolo

Il numero 9 spagnolo, dopo la partenza nel 2016 direzione Madrid sponda Real, e il girovagare per l'Europa che lo ha portato prima al Chelsea e poi all'Atletico Madrid, ha fatto ritorno a Torino durante l'ultima campagna dei trasferimenti estiva. Il club colchonero ha deciso di privarsi dell'attaccante sulla base di un prestito oneroso (10 milioni di euro) con diritto di riscatto esercitabile in due situazioni. La prima porta alla prossima estate, in cui la Juve potrebbe rilevare definitivamente il cartellino di Morata in cambio di 45 milioni di euro. La seconda, invece, sarebbe quella di rinnovare il prestito versando altri 10 milioni nelle casse della società iberica, procedendo con il riscatto nel 2022 in cambio di 35 milioni di euro. Stando a quanto riportato da Tuttosport, in casa bianconera tutto porta a pensare che verrà intrapresa questa seconda strada.

In primis per via dell'età del ragazzo, che va per i 30 anni (ad ottobre ne compirà 29). Un esborso di tale genere per un trentenne, al momento, appare impensabile. E' poi il rendimento tenuto da Morata a non aver convinto in pieno. Dopo un inizio di stagione con il botto, in cui il numero 9 ha trovato al via del gol con continuità (addirittura per sei volte ai gironi di Champions), le sue prestazioni sono andate via via in calando, anche per via del fastidioso virus di cui è stato vittima nel corso degli ultimi mesi. L'ex Chelsea e Real, dal canto suo, ha sempre ribadito la propria voglia di rimanere all'ombra della Mole anche in futuro. Una volontà che probabilmente verrà assecondata, anche se per il momento non a titolo definitivo.