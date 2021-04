Paratici ha nell’agenda tre acquisti per la Juve del futuro

Tre nomi in lista per i bianconeri

redazionejuvenews

La coppia Paratici-Nedved sta lavorando per ridare lustro alla Juventus vista negli ultimi 9 anni, quella che quest'anno deve abdicare il trono. Per questo motivo la campagna acquisti è partita da diversi mesi, dove si stanno valutando acquisti e cessioni. Nel taccuino della dirigenza ci sono tre nomi che andrebbero a rimpolpare la rosa bianconera. La società punta a far tornare a Torino Pogba, da diverso tempo nel mirino della Vecchia Signora. In ballo c'è l'ipotesi di scambio alla pari con Paulo Dybala, anche perché il centrocampista francese ha una valutazione di circa 75-80 milioni di euro, cosa che Agnelli non si può permettere di spendere.

In attacco il nome più papabile in queste ultime settimane è quello di Aguero, il quale è già stato annunciato il suo addio dal Manchester City a fine stagione. Un ingaggio, tuttavia, difficile da sostenere per la Juve, visto che si aggira intono ai 12-13 milioni di euro annuali. Per la difesa, sono intense le voci che vogliono uno scambio alla pari con il Milan tra Romagnoli e Bernardeschi. Sempre con i rossoneri, Paratici potrebbe trattare anche Donnarumma, visto che il rinnovo tarda ad arrivare, soprattutto perché le prestazioni di Szczesny non sono piaciute alla dirigenza e quindi dalla sua cessione i bianconeri potrebbero ricavarne una cifra intorno a 40 milioni di euro, e buttarsi del mercato con più tranquillità.

Quello che è sicuro è che la Juventus non può permettersi di tenere nella rosa tre nomi come Ronaldo, Dybala e Morata. Infatti uno dei tre attaccanti potrebbe salutare Torino a fine stagione, anche se non è esclusa l'ipotesi di una tripla cessione. Sicuramente, la gara con il Napoli ha cambiato un po' le prospettive, dove la Joya adesso potrebbe essere un punto di riferimento per la Juve del futuro, dove la società valuta nuovamente il rinnovo del contratto dell'argentino. Mentre Ronaldo e Morata potrebbero partire e tornare entrambi a Madrid.