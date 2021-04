Donnarumma posta con Bonucci: i tifosi della Juve si scatenano

Il post del portiere ricondiviso dal difensore

redazionejuvenews

La Juventus è in campo alla Continassa per preparare il derby in programma sabato contro il Torino. I bianconeri sono chiamati a vincere la stracittadina per rilanciarsi in classifica dopo la sconfitta subita prima della sosta contro il Benevento in casa. La sconfitta contro la squadra di Filippo Inzaghi ha costretto i bianconeri a dire definitivamente addio ai sogni del decimo Scudetto consecutivo: l'Inter è infatti a dieci punti di vantaggio in classifica e sembra irraggiungibile, visto anche il calendario complicato che attende la Vecchia Signora da qui a fine stagione.

La Juventus dovrà quindi difendere la sua posizione in classifica dagli attacchi delle squadre dietro, e non dovrà perdere altri punti per non rimanere invischiata nella corsa per il quarto posto in Champions League. Una mancata qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie rischierebbe infatti fi minare i programmi futuri di Madama, anche in ottica mercato.

A giungo infatti dovrebbe esserci una piccola rivoluzione, che toccherà soprattutto il centrocampo ma che potrebbe anche toccare la porta: la Juventus è soddisfatta di Szczesny, ma il portiere polacco potrebbe partire con un'offerta, con i bianconeri che si fionderebbero su Gianluigi Donnarumma, in scadenza con il Milan e ancora lontano dal rinnovo. Il portiere è da sempre nel mirino della Juve, che in estate potrebbe tentare lo sgarbo. I tifosi sognano, e ad alimentare le loro speranze è stato anche Leonardo Bonucci: il difensore della Juventus è stato taggato, ripostando poi la storia sul suo profilo, nella storia Instagram del portiere, che ha pubblicato una foto con il numero 19 scrivendo: "Back". Niente di strano, se non per i commenti dei tifosi bianconeri, che su internet si sono subito attivati chiedendo al difensore di portare il portiere in bianconero: una trattativa complicata ma che nelle infinite vie di mercato potrebbe riservare una grande sorpresa per i supporter bianconeri.