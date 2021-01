Paratici: “Giochiamo per vincere ogni competizione. Mercato? Se si presentano occasioni”

TORINO – La Juventus affronterà tra pochi minuti il Genoa, nel suo debutto stagionale in Coppa Italia. I bianconeri arrivano alla sfida con il Grifone dopo le tre vittorie di fila ottenute nelle prime tre partite dell’anno. Le vittorie contro Udinese, Milan e Sassuolo hanno infatti avvicinato la Juventus alla testa della classifica, con Roma e Inter distanti un punto e quattro punti, e il Milan capolista a sette, con gli uomini di Pirlo che hanno però una partita in meno.

La sfida di questa sera arriva prima di un’altra improntate partita, quella contro l’Inter in programma domenica sera a San Siro che dirà molto del proseguo del campionato bianconero. Mentre la squadra di Pirlo lavora sul campo per cercare un’altra vittoria questa sera, che farebbe morale in vista della sfida all’Inter, chi continua a lavorare fuori dal rettangolo di gioco è il Chief Officier bianconero Fabio Paratici, che sta sondando il mercato alla ricerca di rinforzi per migliorare nell’immediato la squadra di Andrea Pirlo, ma anche per inserire futuri giocatori, che il prossimo anno andranno a rinforzare la rosa bianconera.

A pochi minuti dall’inizio della partita di questa sera, il dirigente bianconero ha parlato intervistato dai microfoni di Rai Sport, ai quali ha fatto il punto sul mercato bianconero e sulle situazioni riguardanti Madama.

“Come sempre giochiamo per vincere e fare il meglio possibile, il nostro obiettivo è quello di vincere in tutte le competizioni i. Anche oggi faremo il massimo per vincere e passare il turno.”

”Mercato? La nostra rosa è competitiva, siamo contenti dei giocatori che abbiamo. Ovviamente c’è una finestra di mercato che è aperta e vedremo. Se si dovessero presentare opportunità ne approfitteremo ma senza fretta.”

