Paratici: “Dybala meno grave di quello che pensavamo. Siamo contenti di Pirlo”

Il dirigente della Juventus ha parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita contro il Verona

La Juventus scenderà tra pochi minuti in campo al Bentegodi di Verona, per la sfida contro l'Hellas Verona allenato da Juric. I bianconeri sono chiamati a dare continuità alla vittoria arrivata lunedì contro il Crotone, che ha spinto al terzo posto in classifica gli uomini di Andrea Pirlo, reduci dalle due sconfitte precedenti contro il Napoli in campionato e contro il Porto in Champions League che avevano complicato i piani della squadra. La Juventus è ora al terzo posto in classifica con otto punti di ritardo dall'Inter prima della classe, e quattro dal Milan secondo, con ancora una partita da recuperare, quella contro il Napoli prima vinta a tavolino e poi rinviata dopo la decisione del Collegio di Garanzia del CONI, che verrà recuperata il 17 marzo.

Mentre Andrea Pirlo e suoi ragazzi stanno cercando di recuperare punti in classifica, in attesa di ribaltare il risultato della sfida di andata della Champions League che li ha visti perdere a Oporto per 2-1, il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici si sta muovendo sul mercato, per cercare quelli che saranno gli obiettivi bianconeri per il mercato della prossima estate. Intervistato dai microfoni di Sky Sport prima dell'inizio della partita, il dirigente bianconero ha parlato del momento della squadra e del futuro della società bianconera sul mercato, che dopo aver iniziato la scorsa estate un processo di ringiovanimento, potrebbe continuare la sua linea verde anche la prossima estate.

"Come abbiamo sempre detto giochiamo partita per partita le difficolta ci sono ma le affrontiamo, poi ogni gara cerchiamo di giocare al meglio, con attenzione e concentrazione. Anche stasera giochiamo per fare una grande prestazione."

"Pirlo è il primo anno che allena, per lui è tutto inedito, non solo la situazione di classifica o i problemi. È sempre molto tranquillo, trasmette a tutto l'ambiente tranquillità e energia. Siamo molto contenti di quello che sta facendo. Andiamo avanti cercando di giocare al meglio possibile gara per gara."

"Dybala, oltre che a Barcellona, è stato visto anche da un altro specialista a Innsbruck, dove si sta facendo curare. Il responso sulle sue condizioni è stato meno negativo di quanto pensavamo, quindi adesso andiamo avanti con le cure ."