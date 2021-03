Paratici: “De Ligt lo abbiamo preservato. A Pirlo piace la pressione”

Il dirigente della Juventus ha parlato a pochi minuti dall'inizio della partita

La Juventus scenderà tra pochi minuti in campo all'Allianz Stadium di Torino, dove ospiterà lo Spezia di Italiano per la partita valida per l'anticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Gli uomini di Andrea Pirlo sono chiamati a vincere la partita per riprendere la loro corsa in classifica: il pareggio contro il Verona di sabato sera ha rispedito i bianconeri al terzo posto in classifica, con sei punti di ritardo dal Milan secondo e dieci dall'Inter primo, e nonostante la partita in meno da recuperare il 17 marzo contro il Napoli, perdere altri punti sarebbe deleterio per Ronaldo e soci in ottica Scudetto.