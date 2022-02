Paratici: “Bentancur e Kulusevski grandi opportunità”

Il responsabile dell'area sportiva del Tottenham ha parlato

redazionejuvenews

Fabio Paratici, responsabile dell'area sportiva del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa vi vari argomenti, tra cui i due nuovi acquisti dalla Juve: "Quello di gennaio è un mercato diverso dall'estate, qui parliamo di opportunità. Noi siamo andati a prendere giocatori giusti per le posizioni giuste. Giocatori come Bentancur e Kulusevski, che sono giovani ma già con buona esperienza. Bentancur ha giocato 5 anni alla Juventus e ha quasi 200 gare, Kulusevski si avvicina alle 100. Giocano entrambi in Nazionale e hanno partecipato a Mondiali o Europei. Sono giocatori ancora giovani e noi dovremo farli crescere ancora. In questo campionato, con questa squadra, con questo allenatore possono migliorare ulteriormente nonostante la già buona esperienza.

Bentancur è un centrocampista completo, un box-to-box, un calciatore di affidamento. Kulusevski ha solo 21 anni, ha 10 gol e 10 assist con la Juventus ed è un grande prospetto a livello europeo, ma è pure già pronto per giocare. Ndombelé, Lo Celso e Bryan Gil? Avevano bisogno di maggiore spazio, sono partiti proprio perché penso che andranno a giocare di più nei loro rispettivi nuovi club. Restano tutti e tre nostri calciatori e continueremo ovviamente a seguirli. Non li abbiamo lasciati andare perché non hanno qualità, ma esclusivamente per un discorso di minutaggio.

Conte? Io e Antonio ci conosciamo da tempo, abbiamo lavorato a lungo insieme raggiungendo grandi traguardi. Parliamo spesso ogni giorno di come possiamo migliorare la squadra, non solo sul piano tecnico ma anche sullo stile di gioco e sulla mentalità. Poi c'è bisogno di tempo e passione per costruire qualcosa, ma dobbiamo essere uniti. Abbiamo uno dei migliori allenatori al mondo e penso che stiamo procedendo nella direzione giusta. Ci attendono 3-4 mesi impegnativi, in cui capiremo di cosa avrà bisogno la squadra per il futuro e come muoverci in estate per il mercato che verrà e rinforzare al meglio la squadra".