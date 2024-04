Criscitiello: “Sulla panchina della Juve arriverà Thiago Motta”

Il futuro di Massimiliano Allegri diventa sempre più incerto ogni partita che passa. La Juve è reduce da una striscia negativi senza precedenti con appena una vittoria nelle ultime nove partite giocate: a giugno potrebbe essere addio. Intervenuto su Sportitalia Michele Criscitiello ha spiegato: "Sarà un mercato di rivoluzione che porterà a molti cambi tra i calciatori e in panchina arriverà Thiago Motta, nella fantasia di Giuntoli, che si è mosso con largo anticipo per beffare la concorrenza di altri grandi club. Con Motta c’è l’accordo su anni e numeri ma soprattutto su intesa di come allestire la squadra. Allegri andrà verso l’anno sabbatico o la risoluzione del contratto a pagamento".