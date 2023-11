Palmieri: “La Juventus avanti su una bugia generata da Allegri”

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Tancredi Palmieri ha analizzato i temi delle squadre di vertice di Serie A. Tra questi quello riferito alle ambizioni "nascoste" della Juventus. Ecco cosa ha scritto: " La Juve sta andando avanti su una bugia. Generata da Allegri, ma che ne ha motivo per tenere basse le aspettative sulla squadra, ma ciò che è più grave è che sia propagata da parte dei media. Non sta né in cielo né in terra che la Juventus possa ritenersi fautrice di un miracolo se si qualificasse in Champions: ha una squadra competitiva come le altre, per la Champions e per lo scudetto, dunque che sia là è la normalità.