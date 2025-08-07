Pallone d'Oro: Yildiz nominato per il premio di Miglior Under 21
Pallone d’Oro: Yildiz nominato per il premio di Miglior Under 21

Cristiano Passa
TORINO
7 Agosto, 13:52
Il calciatore turco della Juventus è stato inserito nella lista dei migliori Under 21 del mondo

La Juventus sta preparando in Germania la prossima stagione, con la squadra di Tudor che concluderà la seconda parte della preparazione disputando un’amichevole contro il Borussia Dortmund. La squadra farà poi ritorno a Torino, dove finirà la sua preparazione in vista della prossima stagione.

Le nomination al Kopa Trophy

Intanto però la rivista francese France Football ha reso note le nomination per i migliori giocatori U21 in lizza per il Kopa Trophy. Tra i nominati spicca il numero 10 bianconero Kenan Yildiz, che è stato inserito tra i papabili vincitori grazie alla grande stagione disputata lo scorso anno. Presenti in lizza anche Pau Cubarsi del Barcellona, Bouaddi del Lille, Douè e Joao Neves del PSG, Estevao del Chelsea, Lewis-Skelly dell’Arsenal, Rodrigo Mora del Porto, Yamal del Barcellona e l’ex bianconero Huijsen, ora al Real Madrid.

