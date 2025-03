Palladino elogia gli ex Juve Fagioli e Kean: che rimpianti…

La Fiorentina si gode gli ex Juve Moise Kean e Nicolò Fagioli: le parole dell'allenatore viola Raffaele Palladino

Altra partita, altro gol: la Fiorentina si gode l’ex Juve Moise Kean, tra i colpi migliori di tutto l’ultimo mercato estivo della Serie A. L’attaccante italiano anche contro l’Atalanta è stato decisivo, vincendo di fatto il duello a distanza con Mateo Retegui, altro grande bomber azzurro del campionato. Intervenuto in conferenza stampa l’allenatore viola Raffaele Palladino ha detto: “Kean segna sempre gol pesanti. Bisogna dire grazie alla società e al presidente, che ha costruito una squadra forte e di valori tecnici e umani. Devo ringraziare i dirigenti per essermi sempre stati vicino, e ovviamente i miei ragazzi che stanno facendo un grande percorso. Dobbiamo cavalcare l’entusiasmo senza porci limiti“.

Le parole di Palladino sugli ex Juve

Un altro grande rimpianto per la Juve è Fagioli, che in maglia viola sta convincendo sempre di più partita dopo partita. Su di lui Palladino ha detto: “Ha grandi margini, è un campione. Guardate che giocate nello stretto, ma anche la fase di non possesso: parlavo di questo con lui l’altro giorno e se continua così può arrivare ad altissimi livelli. Ha bisogno di tanta fiducia e amore, deve essere considerato nel progetto. I compagni l’hanno accolto alla grande e lui ci sta mettendo del suo”.