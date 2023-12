Pagliuca: “Scudetto? Juventus pericolosa. Il Milan avrà voglia di rivalsa”

Pagliuca ha parlato della lotta scudetto dopo gli ultimi risultati del weekend A: per l'ex portiere Juventus e Milan sarebbero in corsa

Intervistato a Radio Anch'io lo Sport, Gianluca Pagliuca ha parlato della lotta scudetto alla luce degli ultimi risultati del weekend di Serie A. Per l'ex portiere, l' Inter sarebbe favorita, ma Juventus e Milan sarebbero ancora minacciosi. Infine, il Napoli non sarebbe ancora completamente tagliato fuori. Ecco le sue parole:

"Scudetto Inter? I presupposti per la seconda stella ci sono, ma la Juve non avendo le coppe è molto pericolosa. Il Milan, dopo l'eliminazione dalla Champions, avrà voglia di rivalsa. Il Napoli non lo vedo ancora morto. Non è ancora la fuga decisiva. L'Inter e' la squadra più forte, la più completa, ma non è ancora detta con soli quattro punti di vantaggio, ci andrei ancora molto cauto".