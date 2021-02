Pagelle Porto-Juventus: Bentancur sbaglia tutto, Ronaldo in ombra

TORINO- La Juventus esce dal “Do Dragao” di Oporto con una sconfitta per 2-1 che complica il passaggio ai quarti di Champions League. Partita disastrosa per i bianconeri, a cui ora servirà una rimonta nel ritorno a Torino. Questi i voti di Cristiano Ronaldo e compagni:

SZCZESNY 6: non esente da colpe nel gol che sblocca la partita. Avrebbe potuto rilanciare il pallone, ma sicuramente non si aspettava l’errore di Bentancur. Per il resto ordinaria amministrazione

DANILO 5: va in affanno nelle due fasi. Manca la sua qualità e la sua visione di gioco nel creare l’azione.

DE LIGT 5: dietro prova a tenere botta nonostante la vivacità degli attaccanti del Porto. Non esente da colpe sul gol del 2-0, quando si perde lo smarcamento di Marega.

CHIELLINI 5.5: esce alla mezz’ora circa per l’ennesimo problema muscolare. Troppi errori in fase di impostazione prima ma si sa, non è il suo forte. (DAL 35′ DEMIRAL 5: anche lui, come De Ligt, non è perfetto in occasione del 2-0. Troppi i buchi lasciati in difesa nel secondo tempo).

ALEX SANDRO 5: bravo nello smarcarsi a ripetizione, ma i compagni purtroppo non lo servono mai al momento giusto. Meno bene quando deve impostare o andare al cross. Si fa saltare troppo facilmente nell’occasione del 2-0.

CHIESA 6.5: solita determinazione che l’ex Fiorentina mette in campo sempre. Non si risparmia mai nella corsa, tornando anche dietro a difendere. Poco preciso nei tentativi di dribbling, ma il suo gol dà speranza per il ritorno.

BENTANCUR 4: l’errore che permette al Porto di sbloccare la gara è madornale. I compagni continuano a servirlo per cercare di iniziare l’azione dal basso, ma anche nelle altre occasioni si conferma inadatto a questo compito. Sbaglia tutti i palloni che capitano dalle sue parti.

RABIOT 6: sicuramente meglio del compagno di reparto, va vicino anche al gol con una rovesciata al termine del primo tempo. Soffre l’intensità del centrocampo portoghese, poi si riscatta con l’assist per Chiesa.

McKENNIE 5: ci prova ma è impreciso anche lui. Da qualche partita non è ai suoi livelli. (DAL 63′ MORATA 5: il suo ingresso vivacizza l’attacco, ma troppe volte si fa pescare in fuorigioco).

KULUSEVSKI 4.5: fuori dal gioco, non risulta praticamente mai pericoloso. Ben ingabbiato dalla difesa dei padroni di casa, spreca un’occasione per mettersi in mostra.

RONALDO 4.5: prova a caricarsi la squadra sulle spalle, ma non è lucido nelle giocate. Costretto ad agire lontano dall’area per le difficoltà della Juve nel costruire, non risulta mai veramente pericoloso al cospetto dell’amico Pepe.

PIRLO 5: Juve sterile e imprecisa per larghi tratti della partita. Non ha colpe sul primo gol, preso per un’errore individuale di Bentancur, ma la fase difensiva poteva sicuramente essere preparata meglio.