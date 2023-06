ESCLUSIVA JUVENEWS / Grossi colpi in entrata? Bellinazzo: “Vi dico che…”

Caratterizzato dalla cessione di “big”, quali Vlahovic o Chiesa?

“Alla luce del quadro economico della Juventus, uno - se non due - calciatori che hanno mercato verranno ceduti per far cassa. La mancata qualificazione in Champions è stata un grave danno per la situazione del club”.

La domanda sorge spontanea: in un quadro simile, quali ragioni potrebbero e dovrebbero indurre Giuntoli a sposare professionalmente la causa del progetto Juventus?

“La Juve rimane un brand forte, con una storicità ben definita. Inoltre Giuntoli è il ds ideale per operare in questo tipo di situazioni: al Napoli è partito da zero e ha scoperto, nonché valorizzato economicamente, i vari Kvara, Oshimen ecc”.

Abbiamo parlato di un quadro economico complesso. Quali sono stati gli errori alla base?

“Aver investito su una politica sistematica di giocatori a parametro zero, con tanto di commissioni ai procuratori, che - poi, alla fine - non hanno reso. Il caso emblematico è quello di Ramsey”.

Schiettamente: con il senno di poi l’operazione CR7 ha rappresentato un fallimento?

“Sì, è stata un fallimento. Non per il valore tecnico del giocatore in sè (indiscutibile), ma con la pandemia non si è avuto modo di valorizzare la portata del brand a livello internazionale. Nessuno poteva prevederlo, ma le cose sono andate così”.