Paganin: “Juve la più forte con l’Inter. Derby d’Italia senza favorite”

Massimo Paganin ha parlato del prossimo scontro in Serie A tra Juventus e Inter: per l'ex giocatore sarebbe un confronto senza favorite

A News.superscommesse.it, Massimo Paganin ha parlato del derby d'Italia in programma nel prossimo weekend di Serie A. Per l'ex calciatore, il confronto tra Juventus e Inter sarebbe molto più equilibrati di ciò che si potrebbe credere. Ecco le sue parole: "L'Inter è secondo me la squadra più forte insieme alla Juventus. Il lavoro, quando ottieni risultati così importanti, è merito sia della società, che ha acquistato giocatori importanti, che dell'allenatore che ha saputo fin qui valorizzare il materiale a disposizione. I giocatori poi hanno messo tutto in campo, quindi credo che l'Inter in questo momento sia la squadra da battere".