Padovano: “Derby match particolare, mi piace molto Vlahovic”

Michele Padovano , ex calciatore, ha detto la sua sul derby a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "Il derby è una partita molto particolare, soprattutto per i tifosi che ci tengono abbastanza. Il clima è un po' diverso, ma onestamente non credo che i giocatori la sentiranno diversamente. La mia Juve, a prescindere dal tipo di match, è sempre stata concentrata e vogliosa di far bene contro qualsiasi avversario. Anche perché non ci interessava del derby o della Champions, noi scendevamo in campo per vincere.

Vlahovic ? A me piace molto, è un grandissimo attaccante. E' stato fuori per un po' di tempo, sappiamo che la ripresa a livello fisico per quel genere di infortuni non è mai del tutto immediata. Penso che non andrebbe mai messo in discussione.

Gli obiettivi della Vecchia Signora in stagione? Bisognerà cercare di portare a casa i tre punti in tutte le partite che resteranno in campionato, poi ci sarà da far di tutto per mettere in bacheca l'Europa League. Ora la squadra sta bene, come dicevo è in ripresa e se la potrà giocare con le più forti che restano in gioco. Europa League varrebbe come vittoria in Champions? Vincere questo trofeo permetterebbe alla Juve di guadagnare l'accesso alla prossima Champions League. E con una penalizzazione di certo non indifferente, non è un aspetto da non sottovalutare".