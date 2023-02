Le probabili formazioni di Juve-Torino: c’è Di Maria, dubbio a destra

In vista del derby della Mole tra Juve e Torino, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle squadre di Allegri e Juric

Manca sempre meno all'attesissimo derby della Mole tra Juve e Torino. Dopo la penalizzazione di 15 punti in classifica i bianconeri sono pronti a vincere per portare a casa tre punti preziosi: la zona Champions League è ancora distante ma gli uomini di Massimiliano Allegri sperano ancora nell'impresa. Dall'altra i granata non vedono l'ora di vincere un derby. Negli ultimi anni il dominio della Vecchia Signora è stato incontrastato ma ora i ragazzi di Juric vogliono tornare a vincere. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.

I padroni di casa preparano il consueto 3-5-2. Szczesny tra i pali, con Danilo, Bremer e Alex Sandro a comporre la linea di difesa. Bonucci è recuperato ma non è ancora pronto per essere titolare e si siederà quindi in panchina. Sulle fasce pronti Kostic e De Sciglio, quest'ultimo in leggero vantaggio nel ballottaggio con Cuadrado. A centrocampo spazio a Fagioli, Paredes (che sostituisce lo squalificato Locatelli) e Rabiot. In attacco agirà invece il tandem composto da Di Maria e Vlahovic. Chiesa e Pogba sono recuperati e potrebbero essere convocati. Kean pronto a subentrare dalla panchina.

Nessuna novità nel modulo neanche per Juric, che prepara il solito 3-4-2-1. In porta Milinkovic-Savic, con Schuurs, Buongiorno e Rodriguez in difesa. Sulle fasce pronti Singo e Vojvoda, con Linetty e Ilic a centrocampo. Sulla trequarti spazio a Miranchuk e Karamoh a supporto di Sanabria. Assente Vlasic, infortunato.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. All. Juric