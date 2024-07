Padovano: “Nella Juventus punterei ancora su Vlahovic”

Michele Padovano ha parlato dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic: per l'ex bianconero, la punta dovrebbe essere ancora valorizzato

Intervistato per Radio Bianconera, Michele Padovano ha parlato di alcuni temi in orbita Juventus. Sulla scelta di Thiago Motta alla guida tecnica ha detto: “Giuntoli sta facendo sul serio. Aspetto con curiosità di vedere cosa farà insieme a Motta, meritevole di sedersi su una panchina prestigiosa come quella bianconera. Io avrei preferito tornasse Conte perché lo ritengo il numero uno come ricostruttore, sappiamo che ha aspettato la Juve. L’allenatore italo-brasiliano ha ottenuto ottimi risultati a La Spezia e ovviamente con il Bologna e si è guadagnato un posto tra i grandi. Vediamo cosa riuscirà a trasferire alla squadra”.

Padovano su Vlahovic

L’ex bianconero ha proseguito: “L’input lo dà la società. Rispetto ai noti problemi dello scorso anno, in questa stagione Giuntoli potrà operare sul mercato. Si sta muovendo bene, sono fiducioso e curioso rispetto a quanto potrà fare. Sono convinto il Napoli sarà la squadra da battere perché Conte è molto bravo, lui fremeva per tornare farà molto bene sulla panchina dei partenopei. La Juve deve tornare all’antico, tutti devono sapere che bisogna vincere, fermo restando la Coppa Italia lo scorso anno. Punterei su Vlahovic per il presente e per il futuro. E’ un attaccante forte, bisogna metterlo nelle condizioni di dare il meglio e sotto questo aspetto Thiago Motta è l’allenatore ideale”.