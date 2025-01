Padovano: “Il progetto della Juventus è interessante”

Michele Padovano ha parlato del progetto della Juventus: per il giornalista, questo richiederebbe tempo ma sarebbe molto interessante

Intervistato a 1 Football Club, Michele Padovano ha parlato delle strategie della Juventus. Ecco le sue parole: “Hanno rivoluzionato la squadra in modo radicale, cedendo giocatori importanti e puntando su giovani talentuosi. Tuttavia, questi ragazzi hanno bisogno di tempo per crescere e acquisire esperienza. Alla Juventus, però, il tempo è un lusso, dato che c’è sempre l’abitudine di vincere. I troppi pareggi di questa stagione sono frutto di errori individuali, dovuti proprio all’inesperienza. Tuttavia, vedo un progetto interessante: la squadra gioca bene, ha il possesso palla e crea occasioni”.

Padovano: “Thiago Motta ha mostrato una certa mancanza di esperienza”

Il giornalista ha proseguito concentrandosi sull’allenatore della squadra bianconera e riflettendo su alcune recenti dichiarazioni espresse alla stampa. Ecco cosa ha detto: “Penso che quest’anno serva pazienza per poi raccogliere i frutti la prossima stagione. In questo contesto, possiamo includere anche Thiago Motta tra gli inesperti. Quando ha dichiarato che non è ossessionato dalla vittoria, ha mostrato una certa mancanza di esperienza. Alla Juventus, queste dichiarazioni non sono ammissibili: bisogna essere ossessionati dalla vittoria. Credo che qualcuno glielo abbia fatto notare, perché ha corretto il tiro”.