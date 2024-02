Padovan: “L’unica nota lieta della Juventus è Vlahovic”

Intervistato per Sky Sport, Giancarlo Padovan ha commentato la vittoria della Juventus sul Frosinone. Ecco le sue parole: "La Juventus ha perso se stessa ma ha ritrovato Vlahovic. Questo è molto importante perché è l'uomo su cui due anni fa ha investito in maniera fortissima. Fino ad ora era stato altalenante e adesso che la squadra va male, lui è l'unica nota lieta positiva, che riesce in qualche maniera a trovare la via del gol e a trovare la vittoria come quella contro il Frosinone, non so quanto meritata ma che dà sollievo alla squadra".