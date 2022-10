Padovan: “Scudetto? La Juve farà molta fatica ad arrivare in Champions…”

Ma non si può già cantare vittoria e pensare che sia tutto risolto. Secondo Giancarlo Padovan, la Vecchia Signora farà fatica ad arrivare nelle posizione alte della classifica. Le sue parole dagli studi di Sky Sport: "Chi sta tre le prime 8 è andato. Ci si gioca tutto: Scudetto, Champions, Europa League e Conference. Naturalmente non c’è posto per 8, qualcuno resta a bocca asciutta e credo che la Juve debba stare molto attenta. Altro che Scudetto, deve lottare con tutte le sue forze per il quarto posto. Non credo a una Juve qualificata in Champions, non credo che se andrà in Europa League farà molta strada".