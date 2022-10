Juve, allenamento domenicale verso la sfida con il Benfica

Domenica di lavoro alla Continassa per la Juve. Fra due giorni ci sarà la sfida decisiva a Lisbona: in ballo le ultime speranze bianconere

redazionejuvenews

Domenica diversa per la Juventus rispetto al solito. Dopo aver giocato e vinto per 4-0 venerdì contro l'Empoli, oggi la squadra si è ritrovata sul campo della Continassa. Siamo infatti già all'antivigilia della sfida decisiva di Lisbona contro il Benfica. Martedì al Da Luz i bianconeri si giocheranno le ultime possibilità di approdare agli ottavi di finale di Champions League. Servono i tre punti alla squadra di Massimiliano Allegri per continuare a sperare, in vista dell'ultima gara del Gruppo H contro il PSG allo Stadium.

Andiamo a leggere il report della seduta di allenamento di stamattina, pubblicato sul sito ufficiale della Juventus: "Allenamento domenicale per il gruppo bianconero. Oggi la squadra si è trovata, come ieri, al mattino al Training Center, per lavorare su esercitazioni tecniche in funzione dello sviluppo dell'azione contro il pressing avversario.

Domani è vigilia di Champions e giorno di partenza: la squadra si ritroverà alle 11.30 per l’allenamento, primi 15 minuti come sempre in diretta su Juventus Tv. Poi nel pomeriggio partenza per Lisbona dove, alle 18.45, è prevista la conferenza stampa dei bianconeri, sempre in diretta sul nostro sito".

A Lisbona la Juve potrà contare su un ritrovato buonumore per le due vittorie consecutive, ma, come spesso è accaduto in questa stagione, non potrà contare su diversi giocatori importanti. L'ultimo a fermarsi in ordine di tempo è stato Paredes: in cabina di regia quindi ci sarà ancora Locatelli.