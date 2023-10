Padovan: “Atalanta? La Juve ha bisogno di punti ma non ha l’attacco”

Intervistato a Sky Sport, Giancarlo Padovan ha presentato la partita tra Atalanta e Juventus concentrandosi sul lato bianconero. Ecco le sue parole: "Oggi è una partita difficile perché non ha l’attacco. Gioca Kean che è stato fermo quasi 10 giorni. Se Allegri avesse detto non siamo con la miglior formazione avrebbe detto una verità migliore sul vantaggio/non vantaggio nel giocare le coppe. La Juve ha bisogno a Bergamo di fare punti se vuole rimanere lì, altrimenti se dovesse perdere diventerebbe complicato".

Il giornalista ha aggiunto sulle ambizioni della Juventus: "Come fa a non essere un vantaggio l’assenza di coppe? Allegri non vuole sentirselo dire, in modo da evitare che a qualcuno si insinui l’idea che la Juve lotti per lo Scudetto. Dovrebbe dare alla carica ai giocatori".