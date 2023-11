Orsolini: “Quando arrivai alla Juve pensai che la A fosse troppo per me”

Intervistato per Tmw, Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, è ritornato sui suoi trascorsi da giovanissimo alla Juventus. Ecco le sue parole: "Il giorno che sono arrivato lì sembrava che stessi male. Ero bianco come la carta, secco… Poi non andò come previsto, capii subito che in quel momento non potevo competere a quei livelli. Venivo da Ascoli, dove avevo fatto bene, nella mia testa non pensavo di giocare ma mi sentivo forte. Quella era la Juventus che fece la finale a Cardiff, ho pensato che se la Serie A era così io non potevo giocarci".