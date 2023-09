Orsi: “Quando vince la Juventus clamore enorme per ogni fallo”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Fernando Orsi ha risposto così alle polemiche per i presunti torti arbitrali al Lecce nel match contro la Juventus. Ecco cosa ha detto: “Ogni volta che vince la Juventus ci fanno due palle così per un rigore, un calcio d’angolo. Non voglio difendere la Juve, ma ogni volta che vince c’è un clamore enorme per un fallo non dato o altro. Se vince l’Inter, la Fiorentina, l’Atalanta con qualche episodio a favore non gliene frega niente a nessuno. Siamo diventati vecchi, demodé, parliamo sempre delle stesse cose. Alcune partite vengono viziate da decisione sbagliate e non gliene frega niente a nessuno".