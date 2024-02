Orsi: “La Juventus non deve mollare sull’esempio del Milan”

Intervistato a Radio Bianconera, Stefano Orsi ha parlato delle chance della Juventus di superare l'Inter in classifica. Ecco le sue parole: "Da sempre il concetto in casa Juve è di non rassegnarsi. Ora ha quattro punti di ritardo dalla vetta e peraltro l'Inter ha una gara in meno, ma a mio avviso il tempo per recuperare c'è. Il pareggio contro l'Empoli ha fatto aumentare il distacco, ma alla fine del campionato mancano quindici giornate, la corsa è lunga. Ovviamente ora i bianconeri devono collezionare una serie di successi consecutivi, il discorso scudetto resta aperto, anche se complicato".