Orsi: “Juventus da spauracchio a concreta avversaria dell’Inter”

Intervistato a Radio Radio, Fernando Orsi ha parlato della Juventus reduce dalla vittoria in campionato contro il Sassuolo . Per l'allenatore, non ci sarebbero più equivoci sul valore dei bianconeri, veri e propri avversari dell' Inter per la conquista dello scudetto. Ecco le sue parole:

"Sarà una lotta tra Inter e Juventus. Ora l’Inter se ne sta rendendo conto. Se prima la Juventus poteva essere uno spauracchio, ora invece è una realtà. E anche Allegri ora ci crede, per forza, perché è un’occasione troppo ghiotta per non crederci. A Lecce occasione importante, per me non la stecca. Vuole sentirsi in testa almeno per due-tre settimane".