Orsato: “Inter-Juve del 2018? Scoppiò un casino per nulla”

Daniele Orsato, arbitro internazionale, ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere dello Sport, parlando anche della tanto discussa partita tra Inter e Juvedel 2018: "Non ho niente da aggiungere a quello che spiegai in Rai. Scoppiò un casino per una foto, il soggetto ritratto non era nemmeno mio fratello al mille per mille. A parte il fatto che mio fratello non segue il calcio, è appassionato di automobilismo.