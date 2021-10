Orsato a Cristante: “Dai a me la colpa se hai sbagliato il rigore?”

Le parole dell'arbitro di Juventus-Roma, intercettato dalle telecamere di DAZN nel tunnel dello Stadium, al giocatore giallorosso

La Juventus vince di misura il duro scontro contro la Roma di Jose Mourinho. Kean decide il big match, che però poteva anche viaggiare su binari diversi per quanto visto in campo durante il corso di tutti i 90 minuti. Lo ha confermato nel post partita anche Allegri , che ha ammesso come i giallorossi avrebbero meritato qualcosa in più. Tra gli episodi che hanno indirizzato la partita, anche quello controverso che ha portato al rigore per la Roma, poi parato alla grande da Szczesny a Veretout.

"Il vantaggio su rigore non si dà mai. Poi hai tirato il calcio di rigore, dai la colpa a me perché hai sbagliato il calcio di rigore?". Una spiegazione, in realtà, che non sarebbe confermata dal regolamento. Ma c'è anche da sottolineare come il pallone che Abraham ha spedito in rete dopo il fischio di Orsato sia arrivato al centravanti inglese dopo un tocco di mano di Mkhitaryan. Dunque? Il gol sarebbe stato comunque irregolare e il massimo che poteva raccogliere la Roma in quel frangete era appunto il rigore che in effetti le è stato concesso.