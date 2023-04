M. Orlando sicuro: “Gol annullato in Juve-Napoli? Fallo netto”

Massimo Orlando, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla gara tra i bianconeri ed il Napoli, parlando anche dell'arbitro.

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua a TMW Radio, parlando anche della Juventus. Ecco le sue parole sulla gara persa con il Napoli: "Gatti non so perché non sia intervenuto il VAR. Lo schiaffo glielo dà, sul gol annullato invece sono incavolato con l'arbitro. Come si fa a non vederlo? Quello è fallo netto. L'arbitro non doveva andare al VAR ma vederlo lui.

Lukaku? Ieri erano ritmi da fine stagione, quindi bisogna vedere più avanti. I gol sono sempre gol, aspetto la partita con la Juventus dove ci sarà più fisicità. E lì vedremo se è guarito per davvero. Dal vivo sembra ancora un po' pesante. Se ritrova fiducia per la semifinale di Champions può guadagnare posizioni e per l'Inter è un'arma in più. Dall'altra parte mi sembra che il Milan stia benissimo e Leao è tornato.

Mourinho al PSG? A Roma ha vinto la Conference, ha la chance di andare in finale di EL e arrivare al quarto posto. Credo sia la ultima chance poi per lui andare ad allenare un grande club. Era uscito male dalla Premier, è venuto a Roma per rilanciarsi. E poi gli manca la Francia come campionato. Una chance del genere con una società che può prenderti qualsiasi giocatore. E' un matrimonio giusto per entrambi, anche per una società che vuole vincere la Champions".