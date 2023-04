Calciomercato, la Juve valuta un colpo da urlo: “Tutto vero” / News

Lavora già in vista della prossima stagione la Juventus, determinata a rivoluzionare la rosa di Allegri e a tornare in cima al calcio italiano. Dovrà essere questo il primo step per costruire poi una rosa che possa ambire anche a importanti risultati sui principali palcoscenici europei. Inevitabilmente, gran parte del progetto passerà dalla possibile qualificazione in Champions di questa stagione. Ma, intanto, qualcosa già si muove sui tavoli della dirigenza.