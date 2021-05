Donnarumma cerca una squadra prima dell’Europeo, Juve alla finestra

Il portiere della Nazionale nel mirino dei bianconeri

Stagione finita, Europeo alle porte e un futuro ancora tutto da scrivere. Questa la situazione di Gigio Donnarumma, che potrebbe presentarsi ai nastri di partenza della rassegna continentale senza sapere in quale club giocherà il prossimo anno. Dopo la rottura col Milan, il portiere classe '99 dovrà trovare una nuova sistemazione. Un profilo del genere è sicuramente accattivante, ma le alte pretese di Raiola stanno facendo tentennare i grandi club. Oltretutto, nessuna regina del mercato è attualmente alla disperata ricerca di un portiere che possa dare delle garanzie. In casa Juve, per esempio, l'occasione Donnarumma piace e non poco, ma prima ci sarebbe da sistemare la cessione di Szczesny. Operazione tutt'altro che impossibile, visto anche l'apprezzamento di diversi club inglesi nei confronti del polacco, ma difficilmente sbloccabile in pochi giorni.

"La speranza di Donnarumma e del suo procuratore è quella di trovare una squadra già prima dell’Europeo in modo da poter pensare esclusivamente all'impegno con la Nazionale. Gigio è nelle mani di Raiola, con Barcellona, PSG e Juventus che sono interessate. Sicuramente l’ex portiere rossonero sarà nei 26 del ct Mancini, con le convocazioni preliminari che potrebbero arrivare già nelle prossime ore" - ha spiegato Peppe Di Stefano, sempre molto vicino agli ambienti rossoneri, nel corso di un suo intervento a Sky Sport. Inutile sottolineare che per la Juve sarebbe un affare sensazionale: mettere le mani su un portiere di quel livello, con una più che discreta esperienza a dispetto dei 21 anni di età, che si libera a parametro zero, sistemerebbe i pali della Juve per il futuro. Anche se pare che Massimiliano Allegri abbia già fatto sapere alla dirigenza che non si strapperebbe i capelli nel caso in cui dovesse rimanere Szczesny. Probabilmente la Juventus proverà a muoversi nelle prossime ore, tentando di piazzare il polacco per poi dare l'affondo al portiere della Nazionale. Attenzione però alla concorrenza: sia Barcellona che PSG dovrebbero piazzare i loro portieri dai nomi altisonanti, ma potrebbero avere più disponibilità economica nell'immediato.