Ora è ufficiale, Yildiz rinnova fino al 2030: “Amo la Juve”

Il numero dieci della Juve anticipa la conferenza di Spalletti e annuncia il rinnovo di contratto con la squadra bianconera

Prima ancora delle domande per il tecnico di Certaldo, la Juve entra in scena: Spalletti si siede tra i giornalisti e arrivano Comolli e Yildiz. Il numero 10 turco ha rinnovato il contratto con i bianconeri fino al 2030. Ecco le parole della stella: “Voglio ringraziare tutti quanti, sono molto felice di stare con voi nella storia della Juventus. Sono sicuro che faremo belle cose. Amo la Juve.”