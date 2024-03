Oppini: “Allegri l’unico in grado di sedere sulla panchina della Juve”

Perché la Juve non è ancora strutturata come prima. Avere dei big con esperienza dà una mano, ma in questa Juve chi ha l'esperienza? Allegri oggi è anche la dirigenza della Juve nello spogliatoio. Vedo poco di juventinità in generale. Giuntoli di sicuro in testa ha altro, in primis Thiago Motta. Pe ricostruire la Juve in questa condizione ideale sarebbe Conte, ma dico di lasciare in pace Allegri e facciamo finire la stagione a una squadra che ha 26 anni di media e che a Napoli ha anche giocato un bel calcio.