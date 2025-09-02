Openda sull’approdo alla Juventus: “Non ci ho dormito”

«Ciao tifosi juventini, sono felicissimo di essere qui. Non vedo l’ora di giocare la mia prima partita all’Allianz Stadium e vivere una grande stagione insieme ai miei compagni»

Il nuovo acquisto della Juventus, Loïs Openda, ha parlato per la prima volta da giocatore bianconero. L’attaccante belga classe 2000, arrivato dal Lipsia, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni al sito ufficiale del club. E il messaggio ai tifosi è chiarissimo: entusiasmo, voglia di iniziare e di lasciare subito il segno.

“Non ho dormito quando ho saputo della Juve”

«Sono stato molto felice quando ho saputo che c’era la possibilità di venire qui. Non ho neppure dormito. Ero pronto a partire subito». Parole semplici, ma che raccontano bene l’emozione del belga. «Sono felicissimo di essere qui» ha ripetuto più volte, quasi a voler sottolineare quanto il trasferimento a Torino fosse atteso.

L’impatto a Torino e le strutture bianconere

Openda ha raccontato anche l’accoglienza ricevuta: «Tutti mi hanno accolto molto bene, sia dentro al club che i tifosi all’aeroporto». Poi un passaggio sulle strutture: «Sono molto belle, c’è tutto quello che serve per rendere al meglio, recuperare in fretta e farsi trovare pronti per giocare».

“Le mie armi? Velocità e potenza”

Sul campo, Openda si descrive così: «La velocità e la potenza sono i miei punti di forza. Mi piace sfruttare gli spazi e spero di mettere queste caratteristiche al servizio della squadra. L’obiettivo? Segnare, aiutare i compagni».

Conoscenza della Serie A

Non sarà un salto nel buio. Openda conosce già il calcio italiano: «Seguo molto la Serie A. Ho affrontato anche un paio di squadre e so che non è facile. Ci sono ottime difese e squadre molto forti. Ma sono felice e non vedo l’ora di iniziare».

Il messaggio ai tifosi della Juventus

La chiusura è tutta per i supporter bianconeri: «Ciao tifosi juventini, sono felicissimo di essere qui. Non vedo l’ora di giocare la mia prima partita all’Allianz Stadium e vivere una grande stagione insieme ai miei compagni».