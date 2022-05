Juve, l’omaggio del club a Chiellini: “Giorgio, sei grande!”

Dopo la partita di ieri, in cui il capitano ha salutato il pubblico bianconero allo Stadium, il club lo ha omaggiato sul suo sito ufficiale.

La serata di ieri ha segnato l'addio di Giorgio Chiellini al popolo juventino. Contro la Lazio, il capitano ha giocato 17 minuti, come 17 sono stati i suoi anni alla Juventus, poi la sostituzione con De Ligt e la standing ovation. Ecco l'omaggio del club sul sito ufficiale della Juventus.

"GIORGIO, SEI GRANDE!

Caro Giorgio, Abbiamo aspettato fino alla fine a scrivere questo saluto, perché in un angolo del nostro cuore speravamo che questo momento non arrivasse, mai. E invece. D’altronde, è nelle cose della vita: tutte le storie belle finiscono, la vita va avanti, ci sono sempre nuove avventure da vivere e pagine bianche da riempire. In questi 17 anni, Giorgio, di pagine meravigliose ne hai scritte, eccome. Abbiamo intenzione di sfruttare questi ultimi giorni in cui vestirai la nostra maglia per riviverle, se possibile, una alla volta. Perché tu sei grande. Lo sei sempre stato e siamo convinti che continuerai a esserlo, dentro o fuori a un campo di calcio.

Sei grande, nella tua capacità di essere sempre un punto di riferimento. Da te c’è sempre da aspettarsi un sorriso, un consiglio giusto, la parola che serve, proprio al momento in cui serve. Sei grande nella passione che hai messo, in campo, dal primo minuto in bianconero, quella sera del 2005, quando entrasti in campo. Sei grande nella crescita che sei stato capace di mostrare a tutti, anno dopo anno, raggiungendo traguardi incredibili e diventando uno dei difensori migliori della tua epoca, e di sempre. Sei grande nella capacità di essere King Kong in campo, insuperabile, in anticipo nella lettura di ogni palla, e una persona fantastica, riservata e dolcissima fuori dal campo. Sei grande perché come pochissimi altri sai trasmettere i valori, tuoi e nostri, di impegno, professionalità, dedizione, attaccamento alla maglia. I giovani lo vedono, ti vedono, e si sentono onorati di lavorare con te, esattamente come lo siamo tutti noi di avere vissuto questi incredibili diciassette anni insieme.

Hai visto, non ci siamo dilungati nell’elencare quello che hai vinto, i trofei che hai alzato o i riconoscimenti che ti sei meritato, perché quelli, per fortuna, restano scritti sui libri. Quello che questa sera, per tutta la settimana e ovviamente per sempre vogliamo dire, ricordare, descrivere, è la tua grandezza, umanaoltre che sportiva. Uno come te, Giorgio, non si ha la fortuna di conoscerlo spesso, e quindi goditi la tua festa. In futuro chissà cosa succederà, ma una cosa è certa: non smetteremo mai di volerci bene. PERCHÉ TU, GIORGIO, SEI GRANDE".