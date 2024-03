Odennino: “Juventus competitiva ai massimi livelli entro tre anni”

Odennino ha parlato delle prospettive della Juventus: per il giornalista potrebbero servire tre anni per vedere i bianconeri competitivi

Intervistato a Tv Play, Gianluca Odennino, firma de La Stampa, ha parlato dei progetti della Juventus. Ecco le sue parole: "La Juve dovrà completare un piano triennale legato all’aumento di capitale e un’opera di risparmio sui monti ingaggi provando a risolvere le problematiche economiche. L’obiettivo forte è la qualificazione in Champions che accelererebbe questo tipo di processo ma non avrà subito i conti a posto perché il percorso per diventare un club sostenibile rimane lungo. Sull’altro fronte deve tornare competitiva anche sul campo dove subentrano altri aspetti tecnici. E’ difficile sapere se potrà tornare subito in lotta per lo scudetto, nemmeno la Juve ha una risposta immediata. Quest’anno è rimasta sotto fino a gennaio ma adesso fa fatica a reggere il ritmo Champions. Non è semplice capire il vero valore ma penso con gli investimenti giusti nel giro di due/tre anni può essere competitiva ai massimi livelli".