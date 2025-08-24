Calciomercato Juve, occhi della Premier League per Savona. I dettagli

Nicolò Savona, uno dei talenti più interessanti cresciuti nel vivaio bianconero, potrebbe lasciare Torino. Il difensore classe 2003 continua a ricevere attenzioni concrete dalla Premier League: diversi club inglesi, infatti, sono interessati al gioiellino della Juventus.
Bournemouth e Newcastle seguono da tempo la situazione: davanti a una proposta tra i 20 e i 25 milioni di euro la dirigenza bianconera non escluderebbe una cessione. Negli ultimi giorni, però, a inserirsi con decisione nella corsa è stato il Wolverhampton, che ha avviato contatti diretti per capire margini e costi dell’operazione. Occhio quindi a questo triplice duello in Premier League per Savona.