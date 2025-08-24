Calciomercato Juve, occhi della Premier League per Savona. I dettagli
Calciomercato Juve, occhi della Premier League per Savona. I dettagli

Stefania Palminteri
24 Agosto, 13:10
Savona via dalla Juventus? Sirene estere per il difensore dei bianconeri. Nel frattempo alla Continassa si cerca il sostituto

Nicolò Savona, uno dei talenti più interessanti cresciuti nel vivaio bianconero, potrebbe lasciare Torino. Il difensore classe 2003 continua a ricevere attenzioni concrete dalla Premier League: diversi club inglesi, infatti, sono interessati al gioiellino della Juventus.

Bournemouth e Newcastle seguono da tempo la situazione: davanti a una proposta tra i 20 e i 25 milioni di euro la dirigenza bianconera non escluderebbe una cessione. Negli ultimi giorni, però, a inserirsi con decisione nella corsa è stato il Wolverhampton, che ha avviato contatti diretti per capire margini e costi dell’operazione. Occhio quindi a questo triplice duello in Premier League per Savona.

