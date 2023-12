Occasione dalla Francia: Giuntoli prova il colpo Rayan Cherki dal Lione

In un Lione che cade a picco in Ligue 1, i bianconeri possono sfruttare il momentaccio dei francesi per piombare sul talento dell'U21

Momento terribile per il Lione. La formazione francese è in caduta libera in Ligue 1 e dopo aver cambiato tre tecnici, l'ultimo è stato Fabio Grosso, la situazione sembra non essere cambiata. Ultimo posto in classifica con un solo successo all'attivo e solo 7 punti. Un bottino decisamente povero che porterà a delle riflessioni del club nel prossimo mercato di gennaio. Non solo arrivi quindi ma anche partenze che potrebbero interessare anche la Juventus.