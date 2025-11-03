Come sarà la nuova Juventus targata Luciano Spalletti? A Cremona...

L'era di Luciano Spalletti è iniziata anche sul rettangolo verde di gioco, con la partita di sabato sera contro la Cremonese

Lo scorso sabato sera, in quel di Cremona, è ufficialmente iniziata sul rettangolo verde di gioco l’era di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juventus. Contro la Cremonese di Nicola, in particolare, è arrivata una vittoria fondamentale per restituire gioia ed entusiasmo alla tifoseria juventina, reduce da un periodo tutt’altro che roseo sul piano delle prestazioni offerte in campo dai bianconeri.

La domanda però ora appare spontanea: come giocherà la nuova Juventus targata Luciano Spalletti? Il tecnico toscano nel suo debutto sulla panchina bianconera avvenuto a Cremona ha deciso di rimandare quel 4-3-3 a cui vorrà gradualmente passare optando invece per quel 3-4-2-1 che è stato possibile registrare negli ultimi mesi ma arricchito di qualche novità introdotta dal tecnico di Certaldo. Una di queste è sicuramente l’arretramento di Koopmeiners nella linea a tre, per sfruttare il suo piede sinistro nella fase di impostazione; altra riguardano sicuramente le conferme di Kostic sulla corsia di sinistra e di Cambiaso su quella di destra. Mossa più che azzeccata, con l’esterno azzurro che trova nella corsia di destra la sua comfort zone.

Ma le novità spallettiane si sono potute intravedere anche nella costruzione della manovra, con Locatelli che non dovrà più occuparsi da solo della regia. In effetti, l’uscita dal basso dà la sensazione di coinvolgere tutta la linea di centrocampo e, soprattutto, Vlahovic. Come testimoniato dai dati sulla concentrazione dei passaggi, il serbo si abbassa tantissimo per mettersi spalle alla porta e aiutare i compagni a sgattaiolare via dalla pressione degli avversari. Un Vlahovic che, seppur con qualche difficoltà a trovare la via della rete, si è messo a totale disposizione della squadra, lottando su ogni pallone e offrendo grande spirito di sacrificio: un atteggiamento paragonabile a quello di un leader.