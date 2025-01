Numeri da urlo per lo Juventus Museum nel 2024: il comunicato

Con un annuncio pubblicato sul proprio sito ufficiale la Juve ha aggiornato sui numeri del museo bianconero all’Allianz Stadium. Ecco il comunicato: “Un 2024 da incorniciare per lo Juventus Museum! Il museo bianconero, visitabile nel pacchetto “Juventus Museum & Stadium Tour” che comprende anche il tour dell’Allianz Stadium, chiude un altro anno con grandi numeri e si proietta verso un 2025 da vivere con rinnovato entusiasmo, sempre nel segno della grande storia bianconera. Sono stati 145.617 i visitatori nel 2024, e di questi ben 104.943 hanno effettuato anche lo Stadium Tour (il 72% del totale). Un dato che conferma quanto il museo diventi centrale e vivo quando la Juventus scende in campo all’Allianz Stadium, e non solo. Numeri che fanno sì che lo Juventus Museum resti stabilmente tra i 50 musei più visitati d’Italia. Dietro questi dati c’è la passione del pubblico, c’è la storia della Juve, che è sempre bello respirare, e la voglia di offrire sempre esperienze uniche e diverse dagli altri”.