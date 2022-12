News Juve / Momblano sgancia il siluro: “Contatto top secret”

Il vecchio corso della Juventus caratterizzato dai vari Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene ha lasciato il posto ad un interregno in cui a tenere in piedi l'asset bianconero saranno due tecnici come Maurizio Scanavino (nuovo direttore generale) e Gianluca Ferrero (nuovo presidente). John Elkann ha deciso di affidarsi a loro per sistemare i conti del club, mentre per la parte sportiva si è optato per la continuità, confermando Federico Cherubini e Massimiliano Allegri.